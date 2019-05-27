На Луганщине осудили гражданина РФ за предложение взятки полицейскому . Новости

В Марковском районе (Луганская обл.) гражданина Российской Федерации привлекли к уголовной ответственности за попытку подкупить работника полиции. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Марковским отделом Старобельского местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в уголовном производстве в отношении гражданина Российской Федерации по факту совершения им уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в марте 2019 года обвиняемый предложил и предоставил сотруднику Марковского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Луганской области взятку в размере 500 долл. США. Мужчина пытался незаконно пересечь государственную границу Украины в направлении России возле села Каськовка Марковского района.

При составлении протокола об административном правонарушении, выяснилось, что нарушитель превысил срок пребывания на территории Украины, чем совершил еще одно административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 203 КУоАП (превышение срока пребывания на территории Украины).

«Во избежание ответственности за указанные административные правонарушения мужчина предоставил взятку должностному лицу. Во время судебного заседания последний свою вину в содеянном признал», – сказано в сообщении.

Марковским районным судом гражданин РФ признан виновным и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.