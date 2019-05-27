На Донетчине число жителей уменьшилось на 8,6 тыс. человек. Новости

Число жителей Донетчины в течение января-марта 2019 года сократилось на 8 тыс. 654 человека*. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.
Так, согласно данным ведомства, по состоянию на 1 апреля 2019 года в Донецкой области проживали 4 млн 157 тыс. 200 человек. При этом, за январь-март 2019 года численность населения уменьшилась на 8 тыс. 654 человека, в том числе:
- на 7 тыс. 339 человек вследствие естественного сокращения (разница между количеством рожденных и умерших);
- на 1 тыс. 315 человек – за счет миграционного сокращения (разница между количеством прибывших в область и выбывших за ее пределы).
Отмечается, что в январе–марте 2019 года в области родились 3 тыс. 519 детей. Также, за этот период зарегистрировано 10 тыс. 858 человек умерших.
* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.
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