Донетчина: Участок дороги между Мирноградом и Покровском – в аварийном состоянии (Видео). Новости

В Донецкой области путепровод, соединяющий соседние города Мирноград (до переименования – Димитров) и Покровск (до переименования – Красноармейск), находится в аварийном состоянии. Водители оставляют здесь колеса и выбрасывают тысяч гривен на ремонт автомобилей.

Сейчас этот путепровод весь в ямах: асфальт просел, дорога разрушается. Водители возмущены:

«Выбоины. Не дают разминовку, если идет две машины»;

«Ям много. Ремонтировать нужно качественно и тогда будут дороги».

Вокруг сооружения расположены бетонные конструкции, но и они прогнили. Через дыры можно увидеть дорогу под мостом. А на обочине – обломки колес. Их здесь так и оставили. «Когда съезжаешь со стороны города в сторону Димитрова, отвратительно, дорожного полотна нет вообще. Ямы, швы, которые порасходились», – говорит водитель Эдуард.

Особенно обеспокоены те, кто за рулем маршруток. Водитель автобуса Юрий ежедневно возит по этому пути сотни людей, поэтому и ремонтирует транспорт часто. «14 раз в день туда-сюда, туда-сюда. Разбивается ходовая и все разбивается», – сказал он.

Коммунальщики латают подъездные пути к мосту, чтобы как-то привести в порядок дорогу. Результат от этого невелик. Это признают и чиновники. «Это все временное, чтобы поддержать в проезжем состоянии. Работаем над тем, чтобы привлечь деньги на капитальный ремонт. Проектирование ведется, уверен, что в этом году проект будет готов и будем подавать на финансирование», – сообщил Покровский городской голова Руслан Требушкин.

Если инвестора найдут, то ремонт будет капитальным. Однако, когда этого ждать – пока неизвестно.

Источник: ТК «Донбасс»

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