На Донетчине растет число вакансий. Новости

В Донецкой области количество зарегистрированных в центрах занятости безработных на конец апреля 2019 года составило 10,8 тыс. человек, что на 3,1% меньше, чем на конец марта 2019 года, и на 11,6% меньше, чем на конец апреля 2018 года*. Об этом сегодня, 27 мая, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, из общего количества безработных:

61,9% составили женщины;

29,8% – молодежь в возрасте до 35 лет.

Отмечается, что на конец апреля этого года в областной службе занятости было заявлено 2,4 тыс. вакансий, что на 4,3% больше, чем на конец марта 2019 года, и на 22,6% больше, чем на конец апреля 2018 года.

На одну вакансию в конце апреля 2019 года претендовали 5 безработных против 6 человек на конец апреля 2018 года.

«При содействии государственной службы занятости в январе–апреле 2019 года было трудоустроено 5,4 тыс. человек, или 26,4% граждан, которые имели статус зарегистрированного безработного в этом периоде (в январе–апреле 2018 года – 5,5 тыс. человек, или 25,1%)», – подчеркнули в облстате.

Как уточняется, в апреле 2019 года были трудоустроены 1,8 тыс. человек, или 13%, против 11% в марте 2019 года и 11,8% в апреле 2018 года.

Пособие по безработице на конец апреля этого года получали 73,8% зарегистрированных безработных. Средний размер пособия по безработице в апреле 2019 года составил 3 тыс. 99 грн.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.