Твоя суперсила: Как детям из интернатов Донетчины помогают найти себя (Видео). Новости

В Украине для выпускников интернатных учреждений самый больной вопрос – найти свое место в жизни. Многие из них оказываются не готовыми к взрослой жизни. Во время мотивационных мероприятий им помогают раскрыть таланты и поверить в собственные силы.

Сегодня, 27 мая, в Мариуполе (Донецкая обл.) в центре опеки впервые вживую звучали истории выпускников заведения. Здесь прошла мотивационная встреча по проекту «Твоя суперсила». «Меня зовут Эммануил, я являюсь выпускником этого чудесного заведения, где мы сегодня все собрались. Я уже полтора года живу самостоятельной жизнью. Учусь в университете», – рассказал парень.

Самостоятельная жизнь вне стен интернатного заведения больше всего волнует девятиклассников. «Есть мечта работать в крупной компании и снабжать людей водой и энергией», – поделился воспитанник детского дома Анатолий Косарев.

Герои историй собственным примером доказали, что найти свое место в обществе подвластно каждому. «Я училась в школе для слабослышащих детей. Поступила в университет к слышащим. И очень было сложно контактировать. Я познакомилась с мальчиком, который придумал создать организацию "Звук тишины". Где мы разрушаем эти барьеры между слышащими и глухими в общении», – рассказала выпускница детского дома Анастасия Чалая.

Это уже третья волна мотивационных встреч с воспитанниками интернатных учреждений. Проект «Твоя суперсила» Фонда Рината Ахметова каждый раз становится масштабнее. На этот раз к команде амбассадоров присоединился телеведущий канала «Украина» Максим Сикора. «Этим детям нужна информация о том, что им делать дальше, куда им поступать, как им правильно вести себя с работодателем. И очень важно еще не бояться своего происхождения, не бояться своего социального статуса. Это все пыль и пустота, если у тебя есть мечта», – сказал он.

Воспитанница детского дома Дарья Кузьменко уже определилась: мечтает стать воспитательницей. В интернате помогает заботиться о малышах. «У каждого из нас есть своя суперсила, мы должны идти к своей мечте и никогда не останавливаться», – считает она.

Как сообщила менеджер проектов Фонда Рината Ахметова Оксана Збитнева, всего прошло 20 мотивационных встреч. В них участвовали почти 700 детей из интернатных учреждений. «Проект направлен на то, чтобы помочь детям раскрыть свой потенциал, найти свой талант, раскрыть свою суперспособность, которая для тебя станет суперсилой», – отметила она.

Получив самый главный совет в жизни, выпускники шагают во взрослую жизнь.

Источник: ТК «Донбасс»