Бронированный трактор и саперы: Как вблизи Мариуполя разминируют поля (Видео). Новости

Бронированный трактор, саперы и минная опасность. Именно так работают аграрии вблизи Мариуполя (Донецкая обл.) недалеко от линии разграничения.

С начала боевых действий аграрии потеряли тысячи гектаров земли. Часть осталась на неподконтрольной территории, и большой участок чернозема – в минах. Чтобы избежать трагедий, вблизи Мариуполя саперы метр за метром разминируют территорию. После этого на поле выезжает специальный бронированный трактор.

«Это очень отважный человек, первый после саперов. Но у нас разработано взаимодействие, и в тракторе, помимо механизатора, сидит один из саперов. То есть, после разминирования, они понимают, что потом поедут в тракторе по этим полям», – говорит генеральный директор HarvEast Дмитрий Скорняков.

Так, за 5 лет разминировали 4 из 10 тыс. «опасных» гектаров. Представители аграрного бизнеса Украины впервые приехали в Мариуполь, чтобы увидеть в каких условиях работают местные коллеги.

«То, что мы здесь увидели… Мы поняли, что нам, наверное, работается легче. Потому, что у нас нет предприятий в такой близости от линии разграничения. Конечно, это ответственность и за производство. Ответственность за территорию, на которой ты работаешь. Это ответственность за людей, которых ты посылаешь на работу. И понимаешь, что они могут быть в опасности», – рассказал первый заместитель председателя правления ЧАО «Мироновский хлебопродукт», Юрий Мельник.

В горсовете уверяют, что работа аграрных предприятий важна для экономики всего региона. Только в Сартане более 1 тыс. семей получают паевые за аренду земель.

«Это и рабочие места, и работа предприятий, занятость населения. Соответственно – налоги в бюджеты всех уровней. Мы, как орган местного самоуправления – помогаем», – отметил секретарь городского совета Степан Махсма.

По словам аграриев, с начала боевых действий недалеко от Мариуполя на минах подорвались 4 трактора.

Источник: ТК «Сигма»