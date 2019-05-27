Мэр Славянска разгромил «могилу» мафии (Фото, видео). Новости

Проходившая сегодня, 27 мая, в Славянске (Донецкая обл.) антикоррупционная акция «Похороны мафии» завершилась рядом скандалов.

Как передает корреспондент «Донецких новостей», «траурная» процессия, сопровождавшая гроб с «телом мафии», прибыла к зданию Славянского городского совета.

Здесь первоначально активисты вступили в стычку с полицией. Но в итоге, на одной из клумб им удалось установить надгробную плиту, символизирующую место захоронения «мафии». Ближе к вечеру, для прочности, общественники укрепили камень, залив его основание бетоном.

Городской голова Славянска Вадим Лях эмоционально отреагировал на «могилу» сначала в социальных сетях, а ближе к вечеру он прибыл к мэрии и лично сбил плиту. Соответствующее видео Вадим Лях опубликовал на своей странице в Facebook.

«История такая: был у Васи кот. Звали его Мафия. Состарился котик и умер. И решил Вася любимого котика с почестями похоронить. Но центральная площадь – не кладбище для животных», – прокомментировал видео мэр Славянска, намекая на одного из организаторов акции Василия Хоменко.

Как сообщалось ранее, акция «Похороны мафии» состояла из двух частей – костюмированное шествие по улицам города «траурной процессии» и «погребение мафии» на центральной площади с установкой памятного камня.

Акция началась возле здания Донецкого окружного административного суда. Подъехала машиной с надписью «Мафия» и с гробом на борту, в котором находился «усопший» с головой свиньи. Часть активистов были одетые в черные балахоны с капюшонами, они символизировали «друзей, родственников и близких мафии» – «коррупцию», «казнокрадство» и пр.

В качестве звукового сопровождения звучали отрывки инаугурационной речи нового президента Украины Владимира Зеленского.

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