Под открытым небом: В беседке парка Мариуполя два месяца живет пенсионерка (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) почти 2 месяца в беседке Приморского парка живет 83-летняя Лилия Ульяхина. Женщина потеряла часть ноги. Ухаживает за пенсионеркой только ее внук.

В парке под открытым небом женщина и ее внук живут с апреля. Неравнодушные люди помогают бездомным: приносят еду, воду, одежду, одеяла и матрасы. Пенсионерка получает минимальную пенсию и просит милостыню. Жалуется, что все деньги идут на лекарства и бинты.

«Хотела в дом престарелых, они не взяли, потому что на ноге открытая рана, никак не берут туда», – делится пожилая женщина.

По ее словам, раньше они жили на даче. Но год назад внук женщины нашел работу в Днепре и предложил переехать. Дом продали за 10 тыс грн, но оставить Мариуполь им не удалось. У пенсионерки появилась гангрена и ее положили в больницу.

«Почернели пальцы и все взялось как будто мхом. Лечили – обрезали, обрезали, а потом взяли и отрезали и все. Они предлагали мне ногу отрезать, а я не дала, говорю, не буду, умирать буду с ногой», – рассказывает пенсионерка.

Ухаживает за бабушкой ее внук, Александр Ульяхин. Перевязывает рану, стирает вещи, помогает сходить в туалет. Постоянного дохода мужчина не имеет, подрабатывает в доме ветеранов. А иногда – роется в мусорнике.

Как рассказывает Александр, оставить бабушку может только на 3 – 4 часа. «А если мне на работу, то это 8 – 9 часов. И опять же, сертификаты просрочены, а чтобы пройти медкомиссию, надо 230 грн», – говорит мужчина.

Однако соцработники настаивают, что оказывали помощь этой семье неоднократно. Внука трудоустраивали и предлагали деньги. Пожилой женщине предоставляли место в центре социальных служб, но она оттуда сбежала. А когда нужна была операция, написала отказ.

«В дом-интернат не берут людей, которые имеют родственников трудоспособного возраста, но бабушке, в виде исключения, уже готовили документы на коллегию. Однако, после ее отказов и плюс заключения на то, что нужна срочная операция, естественно, ей было отказано в оформлении. Но насколько мне известно, там стоит вопрос не сколько в оформлении в дом-интернат, а в том, что она боится, что ее внук останется на улице», – прокомментировала заведующая отделом социальной помощи Людмила Домашенко.

Как пообещали специалисты, место в доме-интернате пенсионерке предоставят, если она согласится на ампутацию.

Источник: ТК «Сигма»