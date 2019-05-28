Из-под полы: В Донецке показали подвал, в котором продают контрабанду (Видео). Новости

В «ДНР» процветает контрабанда. Для реализации товаров, завезенных «нелегально», создаются подпольные точки продаж.

Житель Донецка Игорь Полтавец показал одну из таких точек, расположенных в центре Донецка. Здесь он приобрел парфюм себе и супруге.

Судя из объявления на двери, «подвал» работает с 9:00 до 15:30, суббота и воскресенье – выходной. Дверь постоянно заперта, вход – по звонку.

«Вот такой невзрачный подвальчик. В нем можно купить отличнейшие духи и туалетную воду. А находится он напротив спорткомплекса "Олимпийский". Кто помнит – бывший магазин [сумок] "Саквояж". Как раз сбоку заходите, и можно все это дело приобрести», – прокомментировал посещение «бутика» Полтавец.