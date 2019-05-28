Почему пострадало окно: В «ДНР» заявили о ранении мирной жительницы (Фото). Новости

Во временно неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) ранение получила пожилая женщина. Об этом сегодня ночью, 28 мая, заявил «мэр» города Иван Приходько, сообщают местные интернет-ресурсы.

«ВСУ скинули гранату с беспилотника. Это Никитовский район, ул. Покидько. Ранение получила хозяйка. Ей 70 лет», – уверяет Приходько.

«Минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, левой руки, пальцев левой кисти, левого надплечья, скальпированные раны левой половины лица, левого надплечья, открытый осколочный перелом акромегального отростка, сотрясение головного мозга, контузия под вопросом. Состояние средней тяжести», – сообщил «мэр» о состоянии женщины.

В соцсетях Приходько опубликовал фото с места происшествия:

Опубликованные фото вызвали немало вопросов у местных жителей: