В «ДНР» в пруду утонули две девочки: В соцсетях сообщили подробности трагедии. Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) в пруду утонули два ребенка. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Как утверждают в «МЧС», в пруду-отстойнике шахты им. Бажанова в Центрально-Городском районе Макеевки 27 мая утонули две девочки. «Погибшие – 2007 года рождения и 2008 года рождения», – уточнили в «ДНР».

Девочки – одноклассницы, ученицы 5-го класса одной из школ города. До приезда сотрудников «МЧС» местный житель из воды извлек тело девочки 2007 года рождения. Прибывшие сотрудники «МЧС» с помощью резиновой лодки осуществили поиск другой девочки, тело обнаружили и извлекли на берег. «Причина гибели устанавливается», – уверяют в «МЧС».

В соцсетях местные жители делятся подробностями трагедии. В частности, люди пишут о том, что дети купались на 3-м пруду, спустились в воду со стороны плит. Одна из девочек не умела плавать, начала тонуть. Вторая пыталась ее спасти, в итоге утонули обе.

Рыбачивший неподалеку мужчина бросился на помощь, вытащил одну из девочек, однако откачать ее не удалось.

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