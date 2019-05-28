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Очередную часть фильма «Безумный Макс» снимают: В Донецке люди возмущены состоянием автобусов (Фото). Новости

Очередную часть фильма «Безумный Макс» снимают: В Донецке люди возмущены состоянием автобусов (Фото)

ДН

28.05.19 12:59dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке городской транспорт приходит в негодное состояние. Об этом пишут местные жители в соцсетях.

В частности, дончанин показал, как выглядит один из автобусов на маршруте:

«Очередную часть фильма "Безумный Макс" снимают в Донецке», – подписал опубликованные фото автор поста.

Некоторые жители Донецка иронично отнеслись к ситуации с ржавым автобусом:

  • Влад: «Зато не пешком»;
  • Станислав Д.: «Да это полный тюнинг, вы что, да-да»;
  • Денис: «Зато не в кредит»;
  • Ольга: «Скоро кредиты и на проезд в общественном транспорте брать будут».

Также дончане пишут о том, на каком маршруте может ездить подобный автобус:

  • Егор: «О, 80-й, это ты?»;
  • Денис: «Мне кажется это 20-й, не знаю, это он или нет. Как-то ехал у него уже на задней площадке – пол ломился на три части, особенно на лежачих полицейских»;
  • Ольга: «Это те что в республике выпускают...».

Многие люди возмущены подобным положением дел, бездействием городских «властей», а также люди обсуждают, по каким причинам собственники автобусов не вкладывают средства в ремонт и обновление:

  • Александр: «Зато красиво в центре же сделали. И алкоголь дешевый. Бухайте-гуляйте, но не допоздна. Забота»;
  • Галина: «Да сейчас очень многие маршруты так выглядят, иногда ехать страшно»;
  • Станислав: «Я в таком ехал, надо было проехать остановок 5. И думал – доеду или нет, не стал рисковать, вышел чуть раньше. Это был ужас»;
  • Дмитрий: «Неужели так дорого все это заварить, зашпатлевать, покрасить? Интересно... самим собственникам приятно, что их транспорт в таком убогом состоянии?»;
  • Александр: «Сейчас собственники заточены только на то, чтоб их машины привозили деньги. Потому что вкладывать в них деньги – это как черную дыру закапывать… У собственника нет денег, а властям наплевать. И итог этого всего на фото»;
  • Дмитрий: «Печально».

При этом некоторые дончане считают, что убирать с маршрутов «убитый» транспорт не стоит.  «Если уберут весь транспорт, который убитый в Донецке, то люди будут потом писать другие посты, что нет маршруток, троллейбусов и трамваев. Цените то, что есть. Не нравится что-то – ходите пешком».

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