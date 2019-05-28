Сырский доложил Зеленскому о ситуации на фронте (Фото). Новости

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил – контролируемая. Об этом командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает пресс-центр штаба ООС.

27 мая в зоне ООС состоялось совещание с участием начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака и представителей силовых структур, привлеченных к участию в операции.

«Это – первая региональная поездка верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины и недавно назначенного главы Генштаба ВС Украины», – отметили в штабе ООС.

Напомним, 27 мая президент Украины Владимир Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.

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