Выборы в Раду: Что нужно знать о парламентской избирательной гонке. Новости

Выборы в Верховную Раду официально стартовали – Центризбирком уже опубликовал их график и суммы, которые партии и мажоритарщики должны заплатить в бюджет, пишет «Сегодня».

Фото: «Сегодня»

Избирательный процесс, как отметили в ЦИК, автоматически начался в пятницу. По графику сегодня – последний день, когда партии смогут подать кандидатуры своих представителей в состав окружных избирательных комиссий (подробнее см. инфографику). В ЦИК напомнили, что уже сейчас нужно озаботиться сменой участка для голосования тем, кто не может отдать свой голос по месту регистрации. Для этого до 15 июля нужно обратиться в любое отделение госреестра избирателей с документом, подтверждающим невозможность проголосовать у себя на участке (договор аренды жилья, справку с места учебы или работы) и написать заявление, предварительно выбрав новый участок.

Назвали чиновники и суммы залогов. Партиям придется внести на спецсчет ЦИК по 4 млн 173 тыс. грн, а мажоритарщикам – по 41,73 тыс. грн. По последним соцопросам, главный лидер – политсила президента Владимира Зеленского «Слуга народа». Есть шансы занять места в парламенте и у партии бывшего президента Петра Порошенко, которая срочно изменила название с БПП на «Европейскую солидарность». Готовится идти в Верховную Раду также и. о. премьер-министра Владимир Гройсман.

«Хочу создать политическую силу без объединений. Она будет называться "Украинская стратегия"», – заявил он в эфире телеканала «Украина».

О желании вести на выборы «УДАР» заявил и мэр Киева Виталий Кличко.

Пока непонятно, по каким правилам пройдут эти выборы. Напомним, нардепы провалили предложения гаранта избавиться от мажоритарки и остановиться на закрытых списках. Такая система предполагает, что избиратель голосует за партию, которой доверяет, а ее руководство решает, кто проходит в парламент. Другая система, которая сегодня обсуждается, – открытые списки. В этом случае избиратель не просто выбирает партию, но еще и кандидатов, которые пойдут от нее в Раду.

Спикер ВР Андрей Парубий 27 мая на согласительном совете отметил: «Мы должны принять кодекс об открытых списках. Я даю поручение главе комитета по вопросам правовой политики и правосудия немедленно подготовить к рассмотрению во втором чтении Избирательный кодекс».

По его словам, на этой неделе приступить к кодексу не удастся, но на следующей пленарной неделе (4-7 июня) это возможно.