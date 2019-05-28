Политические договоренности по Донбассу достигаются не в Минске, – Черныш. Новости

Политические договоренности по Донбассу достигаются не в ходе переговоров участников Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Украины Вадим Черныш.

«Многие говорят о неэффективности Минского процесса, но, если ты понимаешь, как работает Минский переговорный процесс, тогда ты понимаешь, что над Минским процессом стоит "Нормандский формат". Политические договоренности достигаются не в Минске, а как минимум на уровень выше», – сказал он.

«"Минск" более похож на имплементационную площадку – как выполнить, как провести консультацию, как справиться с тем, о чем политики договорились. В "Нормандском формате" 4 лидера стран, или 4 министра иностранных дел, или их советники работают над тем, в каких направлениях двигаться. После этого этот вопрос обсуждается в Минске, или наоборот – в Минске есть что-то такое, что нуждается в обращении к "Нормандскому формату"», – пояснил Черныш.

Глава МинВОТ также рассказал, можно ли аннулировать Минские договоренности по Донбассу и отметил, что по его мнению, раздача российских паспортов в «Л-ДНР» это не военное, но гибридное вмешательство России в Украину для захвата умов местного населения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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