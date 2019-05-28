Маневры и стрельба: В Азовском море прошли учения (Видео). Новости

Морской компонент Объединенных сил готов к реагированию на обострение ситуации в районе ответственности. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В Азовском море экипажи малых бронированных катеров «Кременчуг» и «Лубны» провели очередные учебные маневры с практическим выполнением стрельб из кормового и носового артиллерийских модулей. Учения в море проводилось при поддержке морской авиации. Для этого привлекался вертолет Ми-14 морской авиационной бригады ВМС ВС Украины.

Во время учений военные моряки отработали тактическое маневрирование, выход в атаку на обнаруженную морскую цель с использованием современных цифровых средств радиоэлектронной борьбы, а также провели тренировки по противовоздушной обороне и связи.

Как рассказали в штабе, подобные учения позволяют повысить слаженность экипажей малых бронированных катеров и удерживать на должном уровне готовность Объединенных сил к реагированию на развитие событий в районе ответственности.