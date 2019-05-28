Международная организация передала на неподконтрольный Донбасс реагенты для очистки воды. Новости

Швейцарское агентство развития и сотрудничества направило на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса 420 тонн реагентов для очистки воды. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовал 21 грузовой автомобиль с гуманитарной помощью от Швейцарского агентства развития и сотрудничества. Для жителей Донбасса направлены химические реагенты для очистки воды общей массой 420 тонн», – сказано в сообщении.