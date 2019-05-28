Ситуация в пунктах пропуска утром 28 мая: Проезда ожидали 280 авто. Новости

Сегодня утром, 28 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 37,6 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9430 человек и 1090 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8075 человек и 1420 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6605 человек и 1200 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3390 человек и 810 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10070 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 280 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 25/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/80;

КПВВ «Гнутово» – 20/5.

На момент подготовки материала очевидцы в соцсетях о ситуации на КПВВ не сообщали.