Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Ситуация в пунктах пропуска утром 28 мая: Проезда ожидали 280 авто. Новости

Ситуация в пунктах пропуска утром 28 мая: Проезда ожидали 280 авто

ДН

28.05.19 08:59dnews.dn.uaНовости

Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 28 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 27 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 37,6 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 9430 человек и 1090 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 8075 человек и 1420 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 6605 человек и 1200 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 3390 человек и 810 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 10070 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 280 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 25/60;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/70;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 20/80;
  • КПВВ «Гнутово» – 20/5.

На момент подготовки материала очевидцы в соцсетях о ситуации на КПВВ не сообщали.

Комментарии