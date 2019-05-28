В военной прокуратуре Украины напомнили об Иловайской трагедии. Новости

В рамках расследования трагедии под Иловайском, которая произошла в августе 2014 года, были допрошены 1,7 тыс. пострадавших и 2,5 тыс. свидетелей, проведено почти 1,9 тыс. судебных экспертиз. Об этом говорится в отчете за 5 лет работы Военной прокуратуры, размещенном на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

«Для полноты следствия и с целью профессиональной оценки вопросов применения и взаимодействия сил и средств, задействованных в проведении АТО на территории Донецкой и Луганской областей, обоснованности принятия управленческих решений при планировании и проведении боевых операций, в том числе в августе 2014 года в районе г. Иловайск Донецкой области, проведено две комплексные комиссионные судебные военные экспертизы с участием 31 опытного эксперта и специалиста в военной сфере», – говорится в отчете Военной прокуратуры Украины.

Сообщается, что собранными доказательствами было установлено, что 11 августа 2014 года руководство АТО отдало приказ командующему сектором «Б» о зачистке Иловайска от членов незаконных вооруженных формирований. Украинские военные должны были взять под контроль Иловайск и северные окрестности Макеевки, что позволило бы взять под контроль ВСУ и Донецк.

«В третьей декаде 2014 года руководством вооруженных сил РФ организовано прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области с одновременными артиллерийскими обстрелами позиций ВСУ с территории России», – заявили в военной прокуратуре.

Самое масштабное вторжение российских войск произошло в ночь с 23 по 24 августа. «Силы вторжения ВС РФ состояли из 9 батальонно-тактических групп: 3,5 тыс. личного состава, до 60 танков, до 320 БМП, до 60 пушек, до 45 минометов, 5 ПТРК. С целью обмана и дальнейшего вероломного убийства украинских военных на российской боевой технике были заранее сняты или замаскированы тактические метки и нанесены опознавательные знаки украинских подразделений, что запрещено ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12.08.1949 (Протокол I от 08.06.1977)», – отметили в Военной прокуратуре Украины.

Соотношение сил и средств украинских военных и ВС РФ в районе Иловайска в августе 2014 года было следующим:

личный состав – 1:18;

танки – 1:11;

БМП – 1:16;

РСЗО – 1:24;

пушки – 1:15.

Как сообщалось ранее, по данным Генеральной прокуратуры Украины, во время боевых действий и событий под Иловайском (Донецкая обл.) в августе 2014 года погибли 366 украинских военнослужащих и добровольцев, 429 – были ранены.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по материалам Военной прокуратуры Украины

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