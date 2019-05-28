В «ДНР»: В Старобешевском районе произошло смертельное ДТП. Новости

В неподконтрольной украинским властям Васильевке (Старобешевский р-н, Донецкая обл.) произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», авария произошла 27 мая на ул. Садовой: легковой автомобиль столкнулся с каменным ограждением частного дома.

В результате ДТП 1 человек погиб, 1 человек травмирован. Сотрудники «МЧС» гидравлическим инструментом деблокировали тело погибшего водителя, извлекли его из автомобиля. Пострадавшая женщина-пассажир в тяжелом состоянии местными жителями доставлена в лечебное учреждение в Старобешево.

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