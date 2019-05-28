На Луганщине запретили размещать офисы в помещении училища. Новости

В Верховном суде Украины доказана незаконность использования помещения учебного заведения в качестве офиса. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, Верховный суд удовлетворил кассационную жалобу заместителя прокурора Луганской области, отменив решение Хозяйственного суда Луганской области и постановление Восточного апелляционного хозяйственного суда об отказе в удовлетворении иска о признании недействительным договора аренды недвижимого имущества, относящегося к государственной собственности.

«Одно из помещений ГУЗ "Северодонецкое высшее профессиональное училище" площадью почти 92 кв. м стоимостью 173 тыс. грн длительное время на основании договора аренды использовалось как офисное помещение охранной фирмы. Прокуратура настаивала, что указанное противоречит ч. 5 ст. 63 закона Украины "Об образовании", ч.2 ст. 4 закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества"»,– говорится в сообщении.

«При заключении договора не соблюден порядок, определенный ч. 4 ст. 9 закона Украины "Об аренде государственного и коммунального имущества", поскольку действующим законодательством установлен запрет на использование помещений для других целей, не связанных с учебно-воспитательным процессом, что стало основанием для признания сделки недействительной», – отметили в прокуратуре.

Суд кассационной инстанции указал, что судами предыдущих инстанций не были исследованы должным образом имеющиеся в материалах дела доказательства и передал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

«Решением Хозяйственного суда Луганской области от 27 мая 2019 года исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Благодаря принципиальной позиции прокуратуры Луганской области помещение учебного заведения будет использоваться по назначению», – подчеркнули в прокуратуре.