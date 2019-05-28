В миссии «Черный тюльпан» надеются возобновить поиск погибших в «Л-ДНР». Новости

В гуманитарной миссии «Черный тюльпан» надеются возобновить поиск погибших на неподконтрольной украинским властям части Донбасса, который приостановлен с 2016 года. Об этом рассказал командир поискового отряда гуманитарной миссии «Черный тюльпан» Алексей Юков.

«С 2016 года по непонятным для нас причинам ВСУ отказались от наших поисковых отрядов, от нашей помощи. То, что мы видим сейчас – это потерянное время и потерянные возможности. Это проблема не только для поисковых отрядов. Это проблема для общества в целом, потому что время работает против нас», – сказал он.

По его словам, в связи со сменой власти в Украине ситуация с поиском тел погибших украинских военных на неподконтрольной территории Донбасса может измениться. «Я надеюсь, что что-то изменится, потому что идет пертурбация власти. я думаю, мы найдем какое-то взаимодействие с ВСУ, и сможем выезжать на ту территорию, потому что, к сожалению, на той территории не ведутся поисковые работы», – отметил Юков.

Командир поискового отряда гуманитарной миссии «Черный тюльпан» также рассказал, как его команда эвакуировала тела погибших «киборгов» из Донецкого аэропорта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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