В Донецком погранотряде напомнили правила выхода маломерных судов в море. Новости

Выход в акваторию Азовского моря маломерных плавсредств вне пределов открытых объектов базирования и без наличия документов, удостоверяющих личность членов экипажа и пассажиров запрещается. Об этом сегодня, 28 мая, напомнила пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Валерия Карпиленко на своей странице в Facebook.

«В связи с тем, что в районе проведения операции Объединенных сил в пределах Донецкой области начат и продолжается навигационный период, пресс-служба Донецкого пограничного отряда, согласно правилам пограничного режима, напоминает, что выход в акваторию Азовского моря маломерных плавсредств вне пределов открытых объектов базирования и без наличия документов, удостоверяющих личность членов экипажа и пассажиров запрещается», – отметила пресс-секретарь.

«Не прислушиваясь к установленным правилам вы не только нарушаете законодательство, но и подвергаете себя опасности, которая подстерегает в море. Чтобы обезопасить себя от возможного задержания представителями ФСБ РФ, провокационных действий со стороны государства-агрессора – следует соблюдать правила выхода в море», – подчеркнула Карпиленко.

Представитель Донецкого пограничного отряда также сообщила, что «самовольный выход плавсредств вне пунктов базирования, так называемое нарушение государственной границы согласно законодательству РФ влечет для граждан другого государства уголовную ответственность».

«Поэтому, главное: рыбакам, при выходе в море нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность и выход, в том числе на маломерных плавсредствах, осуществлять из официальных пунктов базирования, что позволяет отслеживать – вернулось то или иное судно обратно. Помните: никакой улов не стоит свободы, поэтому не отходите далеко от берега», – подчеркнула Карпиленко и добавила, что пограничники из состава Объединенных сил продолжают мониторинг надводной обстановки и готовы оказывать помощь гражданам.