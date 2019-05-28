Сводка из зоны ООС за 27 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 4 обстрела украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник из минометов калибром 82 мм и автоматических станковых гранатометов обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Березового.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ обстреливали позиции украинских военных:

вблизи Николаевки Второй – из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Пивденного – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник один раз из минометов калибром 120 мм обстрелял украинские позиции вблизи Марьинки – в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

В «ДНР» заявляют, что «ВСУ за сутки 14 раз нарушили перемирие. Общее количество примененных боеприпасов – 143 единицы. Обстрелам подверглись село Спартак, поселки шахты "Трудовская", Александровка, "Вольво-центр" на окраинах и в окрестностях Донецка; горловские поселки Гольмовский и шахты им. Гагарина; поселок Васильевка на окраине Ясиноватой; Докучаевск; села Ленинское, Дзержинское, Коминтерново. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие. В результате обстрелов в Александровке, Горловке и Докучаевске повреждены 13 домов».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 3 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Калиново и поселка Голубовское. Огонь велся из минометов калибром 82 мм, автоматических станковых гранатометов АГС, станковых противотанковых гранатометов СПГ и стрелкового оружия».