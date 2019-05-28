Для жителей прифронтовой Жованки будет работать мобильная клиника. Новости

В прифронтовом поселке Жованка (Донецкая обл.), расположенном вблизи линии разграничения, в среду 29 мая, будет работать мобильная клиника. Об этом на своей странице в Facebook сообщает военно-гражданская администрация Зайцево.

«В здании гуманитарного штаба с 10:00 будет вести прием врач-терапевт, хирург и мобильная клиника Международного Комитета Красного Креста. При необходимости можно сделать электрокардиограмму и анализ крови на сахар, также будут делать профилактическую прививку против дифтерии и столбняка», – говорится в сообщении.