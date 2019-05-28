В Мариуполе проверяют информацию о минировании вуза. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) правоохранители проверяют информацию о минировании зданий Мариупольского государственного университета (МГУ). Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

Сообщается, что в здания учебного учреждения поступили сообщения о минировании.

«Сейчас всех людей эвакуируют патрульные. Движение перекрыто по проспекту Строителей», – сообщили правоохранители.

В пресс-службе патрульной полиции призвали граждан сохранять спокойствие.

В пресс-службе также сообщили, что ранее поступила информация о минировании зданий Донецкого государственного университета управления (ДонГУУ) по ул. Карпинского и Аэродромной.

«Накануне в университеты ДонГУУ, что по улице Карпинского и Аэродромной поступило сообщение о заминировании. За считанные секунды всех людей из зданий эвакуировали патрульные. Проезжая часть перекрыта. На месте работают ГСЧС, кинологи и взрывотехники. Просим не поддаваться панике и сохранять спокойствие», – сообщили в пресс-службе.

«Дополнение: перекрытие по улице Карпинского снято, взрывоопасные вещества не найдены», – добавили позже в патрульной полиции.

Позже в патрульной полиции проинформировали, что «информация о заминировании здания ДонГУУ по улице Авиационной не подтвердилась».

Скриншоты: Facebook патрульной полиции Донецкой области