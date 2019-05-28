С креативом и коммуникациями: У Зеленского готовят стратегию для Донбасса. Новости

Информационная политика и все, что связано с креативом и коммуникациями входит в обязанности заместителя главы Администрации президента Украины Владимира Зеленского Юрия Костюка. Об этом он рассказал в своем интервью, передает «Новое время».

«Есть текущие дела, которые касаются информационной политики президента. Но есть и очень большие планы по определенной информационной стратегии государства. Это и внешняя стратегия, которая будет заключаться в том, чтобы в мире знали об Украине как о свободной демократической стране, которая открыта к инвестициям и к сотрудничеству», – сказал он.

«Страну, которая может и будет хорошим партнером, которую знают и не путают с Россией, которую не считают просто частью бывшего Советского Союза, а знают, что есть такая страна Украина, и она самодостаточна и самобытна», – продолжил Костюк.

По его словам, внутренняя информационная политика в рамках государственной стратегии будет заключаться в том, чтобы объединять и «сшивать» страну. «И, во-вторых, это информационная война, которую в Украине, как нам кажется, проиграли. Причем проиграли не только на просторах телевидения, но и в интернете, особенно в YouTube», – отметил замглавы АПУ.

«По оккупированной территории [Донбасса] мы хотим создать отдельную стратегию. Мы уже встречались и собираемся еще встретиться с журналистами, которые уехали оттуда, когда началась война. Журналисты, которые понимают не понаслышке, не по Facebook, что там происходит. Потому что у них там остались родственники, с которыми они каждый день общаются, и они видят картину не из того, что пишут в интернете», – заявил Костюк.

Напомним, до своего назначения на должность заместителя главы Администрации президента Украины Юрий Костюк был одним из сценаристов студии «Квартал 95».