На Донетчине закрыли нелегальную автозаправку (Фото). Новости

В районе проведения операции Объединенных сил продолжаются мероприятия по противодействию нелегальному функционированию автозаправочных станций. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-центр штаба ООС.
Спецподразделением налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины, которое привлечено в состав Объединенных сил, в ходе отработки автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов, действующих на территории Донецкой области, установлен факт реализации горюче-смазочных материалов на АЗС в селе Антоновка без соответствующих разрешительных документов.
В результате проведенных мероприятий изъято около 9-ти тонн сжиженного газа на общую сумму более 120 тыс. грн и оборудование на сумму 800 тыс. грн. Всего из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на сумму 922 тыс. грн. В отношении лица, осуществлявшего незаконную деятельность, составлен административный протокол.
Читайте также:
- В Донецкой области на незаконной АЗС налоговики изъяли 30 тонн горючего
- На Донетчине выявили нелегальную заправку
- В Донецкой области на АЗС изъяли товарно-материальных ценностей на сумму 4,3 млн. грн. (Фото)
- В Донецкой области на трех АЗС изъяли более 90 тонн топлива
- В Донецкой области арестовали имущество незаконной АГЗС
- Работали без разрешений: В Мариуполе прикрыли незаконную АЗС
- Топливо и оборудование на 2,5 млн грн: На Донетчине прикрыли нелегальную АЗС
- На Донетчине обнаружена незаконная АЗС (Фото)
- На Донетчине налоговики изъяли бензин на миллион гривен (Фото)
Комментарии