На Донетчине закрыли нелегальную автозаправку (Фото). Новости

В районе проведения операции Объединенных сил продолжаются мероприятия по противодействию нелегальному функционированию автозаправочных станций. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Спецподразделением налоговой милиции Государственной фискальной службы Украины, которое привлечено в состав Объединенных сил, в ходе отработки автозаправочных станций и автогазозаправочных пунктов, действующих на территории Донецкой области, установлен факт реализации горюче-смазочных материалов на АЗС в селе Антоновка без соответствующих разрешительных документов.

В результате проведенных мероприятий изъято около 9-ти тонн сжиженного газа на общую сумму более 120 тыс. грн и оборудование на сумму 800 тыс. грн. Всего из незаконного оборота изъяты товарно-материальные ценности на сумму 922 тыс. грн. В отношении лица, осуществлявшего незаконную деятельность, составлен административный протокол.

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