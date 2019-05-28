Депутат горсовета Лисичанска уехала в Польшу на ПМЖ. Новости

Депутат Лисичанского городского совета Ольга Шкарупа уехала из Украины на постоянное место жительства в Польшу. Об этом она заявила на видео, обнародованном в социальных сетях.

Она записала обращение к коллегам по городскому совету о сложении своих полномочий.

«Так случилось, что некоторое время я уже не выполняю свои обязанности, не посещаю сессии, не посещаю комиссии, не принимаю участия в общественной жизни города, поскольку я сейчас за границей и считаю недопустимым занимать чье-то место – заявила Шкарупа.

«Поэтому прошу своих коллег освободить меня от обязанностей, как депутата», – добавила она.