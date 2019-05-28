Крупнейшие налогоплательщики Украины: Нафтогаз, SCM, Укрзализныця. Новости

«Нафтогаз Украины», SCM, группа «Приват», Укрзализныця, Энергоатом и АТБ-Маркет –крупнейшие финансово-промышленные группы по объемам налоговых платежей, сообщает Liga.net со ссылкой на данные ГФС и Госказначейства.

«Это «фундамент» украинских госфинансов, эти компании обеспечивают значительную долю доходов госбюджета Украины», – отмечается в статье.

ТОП-100 крупнейших плательщиков налогов в 2018 году заплатил в бюджет Украины 227 млрд грн. Это около 40% налоговых поступлений в доходную часть госбюджета.

Компании Рината Ахметова не попадают в ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков, но вместе они дают 90,2 млрд грн или 22,6% всех налоговых доходов бюджета, следует из статистики ГФС за 2018 год. Столько налогов генерирует только НАК Нафтогаз, который владеет еще одним крупнейшим плательщиком – Укргаздобычей.

В структуре SCM примерно одинаковые суммы платят ее металлургическое подразделение – Метинвест и энергетическое – ДТЭК.

Укрзализныця владеет региональными железными дорогами. Группа АТБ-Маркет – сетью одноименных супермаркетов, кондфабрикой «Квитень» и мясной фабрикой «Фаворит», отмечается в статье.