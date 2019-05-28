Верховная Рада изменила административные границы Горловки. Новости

Постановление об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, изменении и установлении границ неподконтрольного украинским властям г. Горловки облегчит жизнь населению поселка Гладосово. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 мая, в ходе заседания Верховной Рады Украины заявил спикер парламента Андрей Парубий.

«Проблема в том, что жители села не могут получать социальную помощь, из-за того, что отсутствует необходимое решение Верховной Рады Украины. Я уверен, что по этому постановлению будет общее решение поддержки наших людей», – сказал он.

После этого парламент проголосовал за рассмотрение документа, поданного Кабинетом министров Украины, в сокращенном порядке.

Согласно проекту Постановления №8576, предлагалось расширить границы Бахмутского района Донецкой области, а именно – включить поселок Гладосово в состав Новолуганской сельской администрации Бахмутского района.

«Изменить границы Бахмутского района Донецкой области, увеличив территорию Бахмутского района на 71,7 га земель за счет передачи в его состав 71,7 га земель, находящихся в ведении Гольмовского поселкового совета Горловского городского совета Донецкой области (а именно территорию поселка Гладосово)», – говорится в проекте постановления.

Документ был принят сегодня, 28 мая.

Как сообщалось ранее, жители поселка Гладосово, который в ноябре 2017 года был взят под контроль ВСУ, сталкиваются с проблемами получения пенсий и соцвыплат.

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