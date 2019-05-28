Жители прифронтового Гладосово по полгода не получают пенсии. Новости

Жители прифронтового поселка Гладосово (Донецкая обл.) по полгода не получают пенсии, потому что де-юре населенный пункт находился на неподконтрольной украинским властям территории. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 мая, в ходе заседания Верховной Рады Украины заявила народный депутат Наталья Веселова.

Она выступила в парламенте перед голосованием за постановление об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области, в частности – границ неподконтрольной украинским властям Горловки.

«Люди, проживающие в украинском селе, под украинской властью, вынуждены получать социальную и медицинскую помощь, пенсии как внутренне перемещенные лица. Люди, не выезжая из своих домов, являются переселенцами. Для того, чтобы им получить пенсию или социальную помощь, им приходится пересекать линию столкновения через КПВВ "Майорское"», – сказала она.

«У людей сейчас задолженности по пенсиям по полгода, примерно с октября-ноября 2018 года. Люди не могут получить задолженность по пенсиям из-за того, что они считаются переселенцами», – заявила Веселова.

Нардеп также призвала своих коллег принять постановление об изменениях в административно-территориальном устройстве Донецкой области.

Как сообщалось ранее, жители поселка Гладосово, который в ноябре 2017 года был взят под контроль ВСУ, сталкиваются с проблемами получения пенсий и соцвыплат. Документально поселок был отнесен к подконтрольной украинской власти территории только сегодня, 28 мая 2019 года.

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