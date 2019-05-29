В Горловке показали излюбленное место отдыха жителей города (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала в районе Богоявленского кафедрального собора Горловки. Женщина показала, как выглядит территория вблизи собора.

Горловчанка поделилась кадрами улиц Гагарина и Кирова.

После этого она прогулялась по территории вокруг собора.

Строительство храма и площадки, как рассказали местные жители «Донецким новостям», было завершено в начале лета 2013 года. На тот момент открытие храма значительно подняло цены на квартиры в близлежащих домах.

По словам горловчан, именно к собору приходили многие горловчане отдыхать. А детская площадка поблизости являлась лучшей в городе. Помимо многочисленных больших ярких горок, качелей, вся площадь, предназначенная для детских игр, выстелена специальным мягким покрытием.

И сейчас сюда приходят отдыхать жители города – однако по сравнению с довоенным временем, их очень мало.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube и собственной информации

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