В Рубежном пьяный водитель стал виновником ДТП (Фото). Новости

В Рубежном (Луганская обл.) патрульные составили два протокола на нетрезвого водителя, который стал виновником ДТП. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганской области.

27 мая около 10:00 патрульные получили сообщение, что на ул. Заводской произошло ДТП с участием двух автомобилей: Daewoo Lanos и Mazda. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что водитель автомобиля Daewoo Lanos имеет явные признаки алкогольного опьянения и едва держится на ногах.

По требованию патрульных пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте или проехать в медицинское учреждение, водитель дал категорический отказ. Относительно нетрезвого виновника происшествия патрульные составили протоколы по ч. 1 ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения), по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП).