На Донетчине важный социальный объект задолжал за электроэнергию 188 тыс. грн. Новости

На Донетчине КП «Мирком» задолжало за потребленную в марте и апреле электроэнергию. При этом от стабильной работы предприятия зависит жизнеобеспечение пгт Мироновское (Бахмутский р-н), сообщает пресс-служба «Донецких энергетических услуг».

Сообщается, что произвести оплату КП «Мирком» должно было еще 8 мая.

«Руководство предприятия предоставило гарантию оплаты до 5 июня, учитывая этот факт, и, особенно, социальную значимость потребителя, среди объектов которого скважины питьевой воды, канализационные насосные станции, очистительные сооружения, уличное освещение, освещение подъездов многоквартирных домов, "Донецкие энергетические услуги" продолжили поставку электроэнергии должнику. Компания призывает руководство КП "Мирком" выполнить взятые обязательства и рассчитаться за потребленные услуги. В случае неуплаты "Донецкие энергетические услуги" будут вынуждены прекратить безоплатное кредитование клиента», – отметили в пресс-службе компании.

Сообщение с призывом рассчитаться за электроэнергию получили и другие юридические потребители, имеющие задолженность.

«Среди них КП "ЖВХ Очеретинского сельского совета", обеспечивающее питьевой водой объекты в двух районах области, УК "Ладис" в Краматорске и другие», – рассказали в пресс-службе.