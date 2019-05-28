Реакция мэра Славянска: Организатору «Похорон мафии» снесем гараж. Новости

Мэр Славянска Вадим Лях считает неуместным установку любых памятных знаков на центральной площади города. Как передает корреспондент «Донецких новостей», таким образом он сегодня, 28 мая, во время пресс-конференции пояснил свой демонтаж надгробной плиты, установленной в ходе акции «Похороны мафии» на клумбе у здания городского совета.

«Я возвращался из командировки, и как раз въехал в город и уточнил, как дела. Мне рассказали. Коммунальщики не успели это все ликвидировать т.к. уже закончился рабочий день, не было техники. Я подъехал к горсовету и таким способом продемонстрировал свое мнение», – пояснил мэр.

Лях напомнил главному организатору акции Василию Хоменко, что у него во дворе незаконно установлен капитальный гараж, «и сейчас появится решение исполкома о его демонтаже».

«Что такое мафия? Мафия – это организация, которая работает вне закона, то есть закон – с одной стороны, мафия – с другой. Вот эта акция – она законная? Имеется ввиду установка малой архитектурной формы в центре города непонятного камня без согласования, без ничего. Флешмоб – хорошо, предупредили, организовали, полиция сопроводила. Показали свое отношение к этому – никаких проблем. Провезли этот гроб – тоже никаких проблем. Выразили такое свое мнение по этому поводу - хорошо. А дальше что случилось? А дальше - вот это мафия. Захотел – гараж поставил у себя во дворе, захотел – зацементировали, клумбу разрыли. Захотели – на площадь заехали несогласованно, полиция останавливала. Есть видео, как авто движется в сторону полицейских», – продолжил Вадим Лях.

Он добавил, что отрицательно относится к установке памятных камней в центральной части города. «Для этих целей, я считаю, должен существовать парк "Память поколений". Потому что, когда раньше устанавливали в иных местах, вандализм процветал. Раньше здесь на площади устанавливали памятные знаки афганцам чернобыльцам, чтобы защитить от вандалов. Общественники тогда аргументировали тем, что если установить не в центральной части, в не освещенном месте, через год-полтора этого памятного знака не будет, и поэтому разрешали здесь ставить. Я считаю, что на площади памятным знакам не место. Будет парк "Память поколений", где можно будет увековечить память, например, наших граждан, о которых сегодня вспомнили и решили их почтить в виде памятной доски и так далее. И я думаю, это будет уместно место, небольшой сегмент для таких вот мемориалов, скажем так», – резюмировал Лях.

Как сообщалось ранее, акция «Похороны мафии» состояла из двух частей – костюмированное шествие по улицам города «траурной процессии» и «погребение мафии» на центральной площади с установкой памятного камня.

Акция началась возле здания Донецкого окружного административного суда. Подъехала машиной с надписью «Мафия» и с гробом на борту, в котором находился «усопший» с головой свиньи. Часть активистов были одетые в черные балахоны с капюшонами, они символизировали «друзей, родственников и близких мафии» – «коррупцию», «казнокрадство» и пр.

В качестве звукового сопровождения звучали отрывки инаугурационной речи нового президента Украины Владимира Зеленского.

Городской голова Славянска Вадим Лях эмоционально отреагировал на «могилу» сначала в социальных сетях, а ближе к вечеру он прибыл к мэрии и лично сбил плиту.

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