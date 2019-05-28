Обстрелы на Донетчине: В прифронтовом поселке сгорел дом (Фото). Новости

В поселке Верхнеторецкое (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) сгорел дом. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный яр».

Как рассказали в пресс-службе, в результате обстрела со стороны НВФ поселка Верхнеторецкое загорелся и полностью выгорел жилой дом. «Хозяева дома в нем временно не жили из-за обострения на фронте, впрочем, за домом ухаживали», – сообщили в 93-й ОМБр.

Там добавили, что пожарные не могли приступить к тушению из-за непрекращающегося обстрела, а также напомнили, что это уже второй случай возгорания домов мирных жителей в Верхнеторецком за этот месяц.

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