В зоне ООС ранен украинский военный, – Минобороны. Новости

Сегодня, 28 мая, в зоне операции Объединенных сил был ранен украинский военный. Пострадавший эвакуирован в мобильный госпиталь. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, с начала текущих суток по состоянию на 12:00 незаконные вооруженные формирования нарушили «режим тишины» 2 раза, применяя минометы.

В 05:00 вооруженная провокация противника зафиксирована в районе Марьинки. Позже, с 09:30, НВФ обстреливали из минометов калибром 120 мм украинских военных у Широкино.

Вследствие обстрелов с начала текущих суток ранен один военнослужащий. Раненый военнослужащий эвакуирован в военный мобильный госпиталь.

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