На Луганщине стало больше налогоплательщиков. Новости

На Луганщине с начала года зарегистрировались более 1,1 тыс. новых субъектов хозяйствования. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в Луганской области.

По данным ведомства, по состоянию на май на учете в фискальных органах Луганщины находятся 110 тыс. 786 налогоплательщиков, из которых – 40 тыс. 379 – это юридические лица и 70 тыс. 407 – физические лица-предприниматели и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

«Из общего количества налогоплательщиков зарегистрировано плательщиками налога на добавленную стоимость 2 тыс. 180 юридических лиц и 243 физических лица – предпринимателя», – сообщили в ГФС в Луганской области.

В ведомстве также отметили, что за 4 месяца 2019 года взяты на учет 213 юридических лиц и 905 физических лиц-предпринимателей, а в Реестре страхователей учитывается 143 тыс. 419 плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.