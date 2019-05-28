Неподалеку Славянска горел микроавтобус. Новости

За прошедшие сутки неподалеку Славянска (Донецкая обл.) случились два ДТП. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции в Донецкой области.

Так, на автодороге «Киев – Харьков – Должанский» вблизи стационарного блокпоста загорелся микроавтобус.

«Водитель и свидетели происшествия самостоятельно потушили пожар. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – неисправность узлов и механизмов транспортного средства», – сообщили в полиции и добавили, что происшествие зарегистрировано в Едином журнале учета заявлений и сообщений.

Второе ДТП произошло в микрорайоне Восточный.

«30-летний водитель "ВАЗа" не справился с управлением и съехал с моста в реку. В результате аварии телесные повреждения получил 50 летний пассажир», – рассказали в полиции.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по квалификации: ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).