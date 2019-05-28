NRC начинает проект по восстановлению жилья в прифронтовом поселке на Донетчине. Новости

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) начинает деятельность по восстановлению жилья в прифронтовой Красногоровке (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 28 мая, сообщает военно-гражданская администрации города.

«По результатам отбора в список домов, запланированных для выполнения ремонтных работ в рамках реализации проектов по восстановлению жилья (сложный ремонт UNHCR) Норвежским советом по делам беженцев в городе Красногоровка, вошли домохозяйства, расположенные по следующим адресам: ул. Куйбышева (Конституции), 126, ул. Медицинская (Маяковского), 46 ул. Суворова, 44», – говорится в сообщении.

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