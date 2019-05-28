В «ДНР»: Житель Горловки хранил дома гранату, житель Дебальцево – патроны. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области житель Горловки и житель Дебальцево хранили дома боеприпасы. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».
В Дебальцево, как уверяют в «ДНР», сотрудники «полиции» обнаружили в домовладении у местного жителя более 40 патронов к автомату Калашникова. Мужчина сообщил, что нашел «опасные предметы в лесополосе и хранил, как военные трофеи».
В Горловке «полицейские» изъяли более 30 патронов различным калибром и гранату с запалом.
И в том, и в другом случае боеприпасы, как утверждают в «республике», направлены на экспертизу. Мужчин обещают привлечь к «уголовной ответственности».
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