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В «ДНР»: Житель Горловки хранил дома гранату, житель Дебальцево – патроны. Новости

В «ДНР»: Житель Горловки хранил дома гранату, житель Дебальцево – патроны

28.05.19 15:59dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области житель Горловки и житель Дебальцево хранили дома боеприпасы. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

В Дебальцево, как уверяют в «ДНР», сотрудники «полиции» обнаружили в домовладении у местного жителя более 40 патронов к автомату Калашникова. Мужчина сообщил, что нашел «опасные предметы в лесополосе и хранил, как военные трофеи».

В Горловке «полицейские» изъяли более 30 патронов различным калибром и гранату с запалом.

И в том, и в другом случае боеприпасы, как утверждают в «республике», направлены на экспертизу. Мужчин обещают привлечь к «уголовной ответственности».

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