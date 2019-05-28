Ситуация в пунктах пропуска днем 28 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.
По состоянию на день сегодня, 28 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.
КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):
- Елена: «9:49. ДНР в сторону Горловки машин 40, пешей по приезду. В сторону Бахмута машин вижу до ГАИ, пеших полная сетка».
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Олег: «10:20. На "нулевом" украинском в сторону Курахово очень много»;
- Алексей: «13:52. Марьинка в Донецк 5 машин».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Natalya: «9:52. В Еленовке в Украину до 2-го туалета. В Донецк сразу на заезд»;
- Iryna: «10:28. Пищевик машин 80 в Мариуполь. Октябрь пусто»;
- «devichka»: «10:34. Октябрь в Мариуполь 0 машин»;
- Роман: «10:41. Еленовка до 2 туалета»;
- «devichka»: «11:02. Пищевик 25 машин, пропускают живо»;
- Andriy: «12:37. Новотроицкое в Донецк 12:36 36 обычной и 5 льгота»;
- Andriy: «13:49. Еленовка в Донецк машин 60, на бугре, льгота едет. Еленовка в Украину только внутри блокпоста».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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