Ситуация в пунктах пропуска днем 28 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 28 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Елена: «9:49. ДНР в сторону Горловки машин 40, пешей по приезду. В сторону Бахмута машин вижу до ГАИ, пеших полная сетка».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Олег: «10:20. На "нулевом" украинском в сторону Курахово очень много»;

Алексей: «13:52. Марьинка в Донецк 5 машин».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Natalya: «9:52. В Еленовке в Украину до 2-го туалета. В Донецк сразу на заезд»;

Iryna: «10:28. Пищевик машин 80 в Мариуполь. Октябрь пусто»;

«devichka»: «10:34. Октябрь в Мариуполь 0 машин»;

Роман: «10:41. Еленовка до 2 туалета»;

«devichka»: «11:02. Пищевик 25 машин, пропускают живо»;

Andriy: «12:37. Новотроицкое в Донецк 12:36 36 обычной и 5 льгота»;

Andriy: «13:49. Еленовка в Донецк машин 60, на бугре, льгота едет. Еленовка в Украину только внутри блокпоста».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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