В Славянске полиция прикрыла 6 подпольных «казино» (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) полиция пресекла работу 6 незаконных игорных заведений. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«В рамках открытого уголовного производства по факту организации пунктов игорного бизнеса сотрудники Славянской полиции провели серию обысков. Следственные действия прошли в течение нескольких дней в шести подпольных "казино", действовавших вблизи центрального рынка города, возле железнодорожного вокзала, в микрорайоне Артема и на Черевковке», – говорится в сообщении.

Как отмечается, всего правоохранители изъяли около полусотни компьютеров, а также роутеры, маршрутизаторы, флешки, тетради и деньги, полученные в результате незаконной деятельности.

«В дальнейшем программное обеспечение заведений, компьютерное оборудование и носители памяти пройдут специальную экспертизу», – уточняется в сообщении.

В полиции напомнили, что согласно ч. 1 ст. 203-2 УК Украины «Занятие игорным бизнесом», организаторам заведений грозит наказание в виде штрафа – в размере от 170 тыс. до 680 тыс. грн. Этой статьей предусмотрена также конфискация игрового оборудования.

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