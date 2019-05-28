Жителей Мариуполя предупредили об интернет-аферистах: Как уберечься. Новости

В Мариуполе (донецкая обл.) правоохранители предупреждают жителей об интернет-мошенниках, которые под видом продавцов «сбывают» доверчивым гражданам несуществующий товар. В полиции рассказали, как можно отличить аферистов и не попасться в их ловушку. Об этом сегодня, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, жители рискуют не только получить дешевую подделку по цене товаров от известных брендов, но и вовсе не получить оплаченную ими посылку.

Так, недавно в полицию обратилась мариупольчанка, которая «приобрела» одежду через социальную сеть. Девушка совершила предоплату, как того требовал псевдопродавец и стала ждать посылку, однако, «продавец» на связь больше не вышел и заблокировал доступ к своему аккаунту в социальной сети.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Полицейские призывают жителей совершать покупки только у проверенных продавцов и оплачивать товар только после его получения.

«Если вам предлагают перечислить средства на банковскую карту, нужно требовать от продавца (или покупателя) копию паспорта, а от Интернет-магазинов – регистрационные документы. Так вы сможете проверить, совпадают ли банковские реквизиты данным продавца (или покупателя)», – говорится в сообщении.

Как уточняется, аферисты обычно используют банковские карты посторонних лиц, поэтому нужно обращать внимание на расхождение между анкетными данными продавца и владельца карточного счета.

Кроме того, злоумышленник может создавать аналог уже существующей страницы с товаром, и добавить от себя номер телефона и банковской карты.

«Все интернет-аферы, связанные с продажей товара, объединяет одно условие – 100% оплата или предоплата на соответствующий карточный счет», – подчеркнули в полиции.

Также, мошенников можно встретить, продавая вещи в интернете. Обычно так называемые покупатели просят дополнительные реквизиты вашей банковской карты, чтобы «переслать» вам деньги.

Обманутых продавцов в статистике интернет-мошенничеств значительно меньше по сравнению с покупателями. Однако такие примеры есть, поэтому следует принять во внимание советы специалистов и тем, кто покупает, и тем, кто продает товар.

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