В «Л-ДНР» местное население вынуждают «служить» в рядах НВФ, – разведка. Новости

На неподконтрольных Украине территориях (НКТ) Луганской и Донецкой областей командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) пытается обеспечить очередной набор на контрактную службу за счет тех, кто кто имеет проблемы со здоровьем или судимость. также возросло количество задержаний под разными предлогами мужчин от 18 до 60 лет. Об этом сегодня, 28 мая. сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск усиливает меры по обеспечению укомплектованности подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации. В частности, т. н. "военкоматы" на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей пытаются обеспечить очередной набор на контрактную службу, в т. ч. за счет лиц, которые ранее освобождались от призыва по состоянию здоровья или имеют судимость», – говорится в сообщении.

При этом, отметили в Минобороны, возросло количество задержаний представителями «республиканских силовых структур» мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за нарушение «комендантского часа» и другими надуманными обвинениями для проведения с ними разъяснительной работы. «В т. ч. путем физического воздействия для "мотивации" проходить военную службу в подразделениях оккупантов», – добавили в пресс-службе.

Как уточняется, наибольший интерес «силовики» проявляют к прежним наемникам, которые ранее уволились из-за нежелания продлевать контракты с командованием НВФ.