У Зеленского готовятся к перезапуску «Минска». Новости

Украина и Германия готовы тесно сотрудничать в вопросах Минских договоренностей по Донбассу. Об этом после ряда рабочих встреч в Берлине заявил заместитель главы Администрации президента Украины Вадим Пристайко, передает «Укринформ».

«Я встретился с госсекретарем Федерального министерства иностранных дел и со своим коллегой – советником по внешнеполитическим вопросам канцлера Ангелы Меркель. Обсудили, как рестартовать "Минск", а также вопросы двустороннего сотрудничества», – сказал он.

По его словам, эти переговоры стали результатом договоренностей, которые были достигнуты во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Действительно это был хороший качественный разговор, долгий, во время которого мы обсудили инициативы, которые сейчас есть у президента Зеленского. Именно для того, чтобы развить их в практическом русле, я был отправлен сюда. Это как раз часть договоренности двух лидеров, что их советники встретятся в ближайшее время», – сообщил заместитель главы АПУ.

Он заверил, что Германия «будет одной из первых стран, которые посетит с визитом новый президент». Дата визита пока еще не согласована. Переговоры с Францией должны состояться в ближайшее время. Разрабатываются также планы личных контактов на уровне глав МИД Украины, Германии и Франции.

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