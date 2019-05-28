Инклюзивное образование на Донбассе: Как родителям подать документы на обучение детей (Инфографика). Новости

В Украине, в том числе на Донбассе, инклюзивное обучение позволяет детям с особыми образовательными потребностями учиться в школах по месту жительства, в общеобразовательных классах, в которых в случае необходимости им будет оказываться поддержка в учебном процессе. Также, может проводиться перепланировка классов, корректировка программ, с тем чтобы все ученики без исключения имели возможность учиться вместе.
Информация о том, на что имеют право родители детей с особыми образовательными потребностями, что необходимо для открытия в школе инклюзивного класса, а также, как действовать в случае отказа, собрана в инфографике, созданной на основании данных Министерства образования и науки Украины.
Источник: АКМЦ
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