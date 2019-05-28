В Украине корью заболели более 50 тыс. человек. Новости

В Украине за минувшую неделю корью заболели свыше 1,4 тыс. человек. Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства охраны здоровья Украины.

Так, по данным ЦОЗ, в течение 21-й недели этого года корью заболели 1 483 человека – 676 взрослых и 807 детей.

Отмечается, что с 17 по 23 мая больше новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской обл. (291 больной: 179 взрослых и 112 детей), Киеве (128: 70 взрослых и 58 детей), Хмельницкой (124 больных: 39 взрослых и 85 детей), Киевской (107: 52 взрослых и 55 детей) и Тернопольской областях (103: 34 взрослых и 69 детей).

С начала года (с 28 декабря 2018 года по 23 мая 2019 года) корью заболели 50 749 человек – 23 905 взрослых и 26 844 ребенка. От осложнений кори умерли 17 человек.

По информации ЦОЗ, всего с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 100 тыс. человек, 38 из которых умерли.

Специалисты уточнили, что все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 23 мая в Украине было 862 580 доз.

Также, в ЦОЗ напомнили, что прививка – единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости.

Ранее сообщалось, что в Рубежном (Луганская обл.) объявили чрезвычайную ситуацию в связи со вспышкой кори. Одну из школ города закрыли на карантин.

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