В Украине пособие по беременности и родам увеличилось на четверть. Новости

В Украине размер среднедневного пособия по беременности и родам в январе-апреле 2019 года вырос на 25,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и за апрель составил 245,1 грн. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины (ФССУ).

По информации ФССУ, продолжительность отпуска по беременности и родам в среднем составляет 126 календарных дней. В этом случае средняя сумма помощи составляет 30,9 тыс. грн.

«В целом на протяжении первых четырех месяцев 2019 года Фонд направил на финансирование пособия по беременности и родам 1,1 млрд грн», – отмечается в сообщении.

В Фонде соцстраха напомнили, что пособие по беременности и родам предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое компенсирует потерю заработной платы (дохода) за период отпуска по беременности и родам и составляет 100% средней заработной платы независимо от продолжительности страхового стажа.